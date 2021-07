野, 남북통신선 복원에 "'쇼' 아니길…진정성 있는 자세 보여달라"

[아시아경제 금보령 기자] 27일 남북 통신선이 복원된 것을 놓고 국민의힘 인사들은 '쇼'에 그치지 않길 바란다는 입장을 내놨다.

27일 권성동 국민의힘 의원은 페이스북 논평을 통해 "내년 대선을 앞두고 또 다시 남북관계를 국내 정치에 이용하려는 '쇼'가 아닌가, 속 보이는 행태라는 의심을 떨칠 수가 없다"고 밝혔다.

권 의원은 특히 지난해 서해상에서 북한군으로부터 해양수산부 공무원이 피살 당한 사건을 언급하며 정부를 비판했다. 그는 "문재인 정부가 이번 남북 통신연락선 복원을 기점으로 남북관계 개선에 정말 진정성이 있다면 잘못된 것은 잘못했다고 인정하는 자세를 보여야 한다"며 "북한에게 당당하게 말하는 것은 기대하지도 않는다. 적어도 억울해하는 우리 국민, 피살된 공무원의 유족에게 사과하고 사건의 진실을 규명하겠다 적극적으로 나서는 모습을 보여달라"고 강조했다.

최재형 전 감사원장도 "이번 일을 갖고 마치 한반도 평화가 눈앞에 다가온 양 들떠서는 결코 안 되며 차분히 상황을 관리해 진정한 평화로 나아가야 할 것"이라며 "이 같은 남북관계 이슈가 국내 정치적 목적을 위한 일회성 쇼에 그치지 않기를 간절히 바란다"고 말했다.

당내 '외교통'으로 불리는 박진 의원 또한 페이스북에서 "남북 통신선 복원, 실질적이고 의미 있는 남북 대화의 출발점이 되어야 한다"고 얘기했다.

이어 박 의원은 "대북 전단 살포라는 대한민국 국민이라면 누구나 보장받아야 하는 표현의 자유를 문제 삼아 일방적으로 통신선을 단절했던 행위에 대한 북한의 입장 표명이 없는 점은 대단히 유감"이라며 "지금까지 북한은 개성공단 남북공동연락사무소 폭파, 실종 공무원 피격 사망 등 한반도의 평화를 위협하는 도발과 잘못에 대해 진정성 있는 사과를 비롯한 책임 있는 자세를 보여준 적 없다. 문재인 정부 역시 북한에 제대로 된 사과 요구를 한 적이 없다"고 지적했다.

그러면서 박 의원은 "문재인 정부는 북한에 일방적인 구애를 계속하고, 남북관계를 국내정치적으로 이용한다면 남북 간의 신뢰 회복은 물론 한반도 평화 역시 요원하다는 점을 명심하기 바란다"고 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr