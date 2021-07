역대급 실적 기록한 금융지주…코로나·정치권 청구서는 여전히 변수(종합)

상반기만 순이익 9조원 넘어

금융지주들 속속 중간배당 결정

하반기에도 증가세 지속 전망

[아시아경제 이광호 기자, 성기호 기자] 올해 상반기 역대급 실적을 기록한 국내 금융지주사들이 하반기에도 실적 잔치를 예고하고 있다. 한국은행이 연내 기준금리 인상을 예고하면서 대출 금리가 오르고 이자이익도 더 불어날 것이라는 관측에서다. 다만 거리두기 단계 격상에도 수그러들지 않는 코로나19 확산세가 변수로 꼽힌다. 또한 내년 상반기 대통령 선거가 있기 때문에 정치권이 '역대 최대 실적'을 빌미로 각종 청구서를 내밀 수 있다는 우려가 커지고 있다.

상반기 순익 9조원 넘어…하반기도 실적 잔치 예고

27일 금융권에 따르면 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 금융지주의 상반기 당기순이익은 9조3729억원으로 전년 동기 대비 50% 가까이 늘었다. 5대 금융지주 모두 역대 최대 실적이다.

금융지주의 순익이 크게 늘어난 데는 은행을 중심으로 이자이익이 급증해서다. 또 주식시장 활성화에 따른 계열 증권사의 수익성 강화 및 기타 수수료 수익의 증가도 요인으로 꼽힌다. 특히 저금리 장기화에 따른 '빚투'(빚내서 투자)와 '영끌'(영혼까지 끌어모아 대출)에 따른 대출 수요가 급증하면서 이자이익이 늘어나고 주식 투자 열풍으로 증권사의 수수료 수익 등이 늘어난 영향이 컸다는 지적이다.

KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5개 은행의 상반기 이자이익은 20조4494억원으로, 사상 처음 20조원을 돌파했다. 시장금리가 지속적으로 상승하고 저원가성 예금인 요구불예금이 급증하면서 예대마진이 개선된 결과다.

KB국민·신한·하나·우리은행의 순이자마진(NIM)은 1.37~1.56%로 전년 동기 대비 0.03~0.04%포인트 상승했다. NH농협은행만 전년 동기 대비 0.06%포인트 하락한 1.61%다.

이 같은 증가세는 하반기에도 이어질 것으로 전망된다. 한은이 기준금리를 이르면 8월, 늦어도 10월 인상할 가능성이 높기 때문이다. 우리은행은 한은이 기준금리를 0.25%포인트 올릴 경우 약 1750억원의 이자수익 증가 효과를 예상했다. 자산 규모가 큰 KB금융이나 신한금융, 하나금융의 이익은 더욱 클 것으로 추정된다.

주식투자 열풍에 따른 증권사 수수료 수익 증가와 민간 소비 회복으로 늘어난 카드사 수수료 수익도 호실적을 견인했다. 신한금융의 상반기 순수수료 이익은 전년 동기 대비 24.3% 급증한 1조4040억원으로 집계됐다. 이 중 증권업 수입 수수료는 40.6% 증가한 2617억원, 신용카드 수수료 이익은 4.8% 늘어난 1815억원이었다. KB금융의 상반기 순수수료 이익은 전년 동기 대비 32.7%(1조8326억원) 증가했고 하나금융 16.7%(1조2613억원), 우리금융 46.4%(7290억원), 농협금융은 28.5%(9837억원) 늘었다.

역대급 실적에 사상 처음으로 5대 금융지주 모두 분기·중간배당도 점쳐진다. 신한금융은 6월말 기준 주주를 대상으로 전년도 주당배당금을 감안해 분기별로 균등한 금액을 지급할 계획이다. 다음달 예정된 이사회에서 결정된다. KB금융은 주당배당금 750원, 하나금융 700원, 우리금융 150원의 중간배당을 결의했다. 농협금융도 긍정 검토 중이다.

변수는 코로나19 확산세…‘정치권 청구서’도 우려

변수는 코로나19 확산세가 얼마나 빠르게 잡히느냐다. 최근 일주일간 하루 평균 확진자가 1500명꼴로 나오는 등 4차 대유행이 이어지고 있다. 금융지주들은 충분한 손실흡수능력을 확보했다는 입장이나 4차 대유행이 장기화될 경우 대규모의 충당금을 또 다시 쌓아야 할 수 있다. 또 4차 대유행으로 코로나 대출이 재연장될 경우 그만큼 잠재된 부실이 연기되는 것이라 향후 대응이 쉽지 않을 것이라는 관측도 나온다. 지난해 금융지주는 손실흡수 능력을 키우기 위해 전년 대비 52.6% 많은 대손충당금을 적립했다.

금융권 관계자는 "지금과 같은 추세라면 하반기에도 역대급 실적을 올릴 것으로 예상되나 코로나19 4차 대유행 충격을 얼마나 흡수할 수 있을 지 관건"이라며 "결국 코로나19 상황의 전개가 변수가 될 것"이라고 말했다.

내년 대통령 선거와 함께 정치권의 각종 ‘포퓰리즘 청구서’도 금융지주들을 옥죄는 요인이다. 최근 금융권에서 가장 논란이 되는 법안 및 공약은 이재명 경기도지사의 ‘기본 시리즈’다. ‘기본대출’은 만 19~34세 이하 청년층에게 최대 1000만원, 연 3% 저금리 대출이 이뤄지는 공약으로 이미 서민금융법·지역신용보증재단법 개정안 법안이 국회 발의된 상황이다.

최고금리를 10~15%로 인하시키는 법안도 현재 5건 상정돼 있으며, 재난상황시 은행 대출금을 감면해주는 ‘은행빚 탕감법’과 관련해서도 상임위인 정무위원회에 올라가 있다.

전문가들은 정치권의 요구가 은행의 공익적 역할, 규제의 범위를 넘어서고 있다고 우려한다. 서지용 상명대 경영학부 교수는 "정부와 정치권이 은행의 돈을 쌈지돈으로 생각하는 경향이 있지만, 은행의 돈은 주주와 예금주들의 것"이라며 "은행이 돈을 버는 것을 악이라고 생각해서는 안된다"고 지적했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr