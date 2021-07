통일부 "통신연락채널 복구 환영…남북 소통 다시는 중단되지 않길"

[아시아경제 이지은 기자] 정부는 27일 남북 통신연락채널이 복구된 데 대해 환영의 뜻을 표하며 소통이 다시는 중단되지 않기를 바란다고 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 이날 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 "남북 간 통신연락선이 복원된 것을 환영한다"며 "남북 간 소통이 다시는 중단되지 않고, 복원된 통신연락선을 통해 남북 간 다양한 현안을 논의하고 합의사항들을 실천해 나갈 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

통일부는 이날 오전 10시를 기해 판문점과 남북공동연락사무소 직통전화로 통화를 진행했다고 밝혔다. 연락사무소의 경우 기술적 점검 등의 문제로 시도는 10시, 실제 통화는 11시가 넘어 진행됐다.

이 대변인은 "오늘 통화에서 우리 측 연락대표가 '통화가 재개돼서 기쁘다. 통신연락선이 복원된 만큼 온 겨레에 기쁜 소식을 계속 전할 수 있기를 바란다'고 얘기했다"며 "앞으로 오전 9시, 오후 5시 정기통화를 하자고 제안했고, 북측도 동의했다"고 밝혔다.

남북은 이날 오후 5시에 통화할 예정이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr