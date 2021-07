홍남기 부총리, 내일 부동산 관련 '대국민 담화'

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 28일 부동산 시장 상황에 대해 대국민 담화를 진행한다.

27일 기획재정부는 홍 부총리가 28일 오전 정부서울청사에서 부동산 시장과 관련해 '국민께 드리는 말씀'을 주제로 관계부처 합동 브리핑을 갖는다고 전했다. 이 자리에는 노형욱 국토교통부 장관, 은성수 금융위원장, 김창룡 경찰청장도 참석할 예정이다.

홍 부총리는 이 자리에서 최근 상승세를 보이고 있는 부동산 시장과 관련한 정부의 진단 및 정책방향을 밝힐 것으로 보인다. 아울러 부동산 관련 금융정책, 시행 1년을 맞은 임대차 3법에 대한 언급도 포함될 지 관심이 쏠린다.

관련해 홍 부총리는 지난 21일 부동산 시장 점검 관계장관 회의에서 "조만간 부동산 시장동향, 시장진단, 공급정책, 대출관리, 정부 정책의지 등과 관련한 정확한 내용·방향 등을 종합 정리해 국민과 시장 참여자께 별도 설명드리는 기회를 갖겠다"고 예고했다.

