롯데푸드, 돼지바 신제품 공모전 '셰프돼장' 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드는 돼지바 신제품 아이디어 공모전 ‘셰프돼장’을 진행한다고 27일 밝혔다. 지난 6월 '둘째 이모 김다비'와 함께 진행한 돼지바 광고 공모전에 이은 두 번째 ‘상상력 돼장’ 브랜드 캠페인이다.

셰프 돼장 신제품 아이디어 공모전은 재미있는 상상력으로 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대)에게 인기를 끌고있는 크리에이터 ‘발명 쓰레기걸’과 함께한다. '발명 쓰레기걸'은 생 돼지바, 거꾸로 돼지바 등 젊은 세대의 취향에 맞는 재미가 담긴 상상의 돼지바를 선보인다.

공모전은 개인 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 참여할 수 있다. 나만의 재미있는 상상력을 담은 이색 돼지바의 샘플 이미지나 영상 콘텐츠를 이벤트 참여 필수 해시태그와 함께 본인의 인스타그램에 올리면 된다. 참여 기간은 다음 달 25일 까지다.

공모전 아이디어는 총 다섯 개의 부문으로 시상하며 상금 규모는 총 500만원 수준이다. 부문별로 실현 가능성과 창의성 그리고 MZ세대의 반응을 종합적으로 따져 평가한다. 그 중 실현 가능성이 가장 높은 출품작은 시상은 물론이고 아이디어를 반영한 한정판 신제품 출시를 적극적으로 검토할 예정이다.

롯데푸드는 '둘째 이모 김다비'와 협업 한 ‘내가 이 구역의 크리에이터’ 돼지바 광고 아이디어 공모전의 수상작도 지난 23일 공개했다. ‘돼지바를 먹으면 주 4일제가 된다’는 소비자의 재미있는 상상력을 김다비와 함께 뮤직비디오로 제작했다. 영상은 4일만에 60만 이상의 조회수를 기록하며 인기를 끌고 있다.

롯데푸드 관계자는 “김다비와 함께한 광고 공모전은 2천 건 이상의 참여와 더불어 재미있는 아이디어가 많았다”며 “이번 셰프 돼장 캠페인도 지나치게 재미있고 지나치게 맛있는 상상력을 많이 보내주시길 바란다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr