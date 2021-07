이란, 호르무즈해협 우회해 석유 첫 수출..."신규 송유관 이용"

[아시아경제 이현우 기자] 이란이 신규 건설한 송유관을 이용, 호르무즈 해협을 우회해 오만만으로 석유를 수출하는데 처음으로 성공했다고 밝혔다. 첫 우회 수출 대상국은 어디로 알려지지 않았지만 향후 미국과의 갈등에 따라 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등에 대비하기 위한 움직임으로 풀이된다.

26일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이날 이란 국영 IRNA 통신은 이란 국영 항만터미널에서 남동부 호르모즈간주의 반다르-에-자스크(자스크) 항구에서 석유 65만배럴을 유조선에 선적하는데 성공했다고 밝혔다. 이란이 호르무즈해협을 우회해 오만만에서 석유를 선적해 수출하는 것은 이번이 처음인 것으로 알려졌다.

앞서 이란 정부는 지난 22일 호르무즈 해협을 우회, 오만만을 통해 원유를 수출할 수 있게 해 주는 송유관 건설을 마쳤다고 발표한 바 있다. 약 1000㎞ 길이의 이 송유관은 남서부 유전지대인 부셰르주 고레에서 시작해 파르스주를 지나 남동부 호르모즈간주의 자스크 항구까지 이어진다. 자스크 항구를 통한 첫 원유 수출 대상국은 알려지지 않았다.

자스크 항구는 미국과 이란 간 군사적 긴장이 조성되는 걸프 해역의 입구 호르무즈 해협을 동쪽으로 벗어난 오만만 연안에 위치한다. 미국과의 갈등 고조로 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등이 최근 시사되면서 이에 대비하기 위한 움직임으로 풀이된다. 그간 이란은 걸프 해역 서쪽에 있는 하르그섬 터미널을 통해 원유를 수출했다. 이 때문에 이란에서 원유를 실은 유조선은 호르무즈 해협을 통과해야만 했다.

