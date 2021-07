제주항공, 8월 '코타키나발루' 테마 관광비행 5편 운항

5성급 호텔·리조트 이용권 등 경품도

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 22,550 전일대비 350 등락률 -1.53% 거래량 69,155 전일가 22,900 2021.07.26 11:36 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 마이셰프와 협업 밀키트 3종 출시제주항공, 사이판 '트래블버블' 프로그램 24일부터 운항[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 은 오는 8월 말레이시아 코타키나발루 여행을 테마로 한 무착륙 국제관광비행 5편을 운항한다고 26일 밝혔다.

제주항공에 따르면 이번 관광비행편은 말레이시아 사바관광청의 지원으로 전편 코타키나발루 테마비행으로 운영되며, 다양한 기내 이벤트를 통해 승객들에게 편당 코타키나발루 5성급 호텔·리조트를 2명이 사용 가능한 2박 숙박권 2매(조식포함), 사바 관광기념품, 이천 테르메덴 풀앤스파 이용권을 제공한다.

이번 관광비행편은 인천공항에서 다음달 14일, 21일, 28일 3편, 김해공항에서 다음달 21일, 28일 2편 운영된다. 인천 출발편은 오후 3시 인천공항을 출발, 일본 대마도 상공을 거쳐 오후 5시께 인천공항에 도착하며, 김해 출발편은 오후 1시30분 김해공항을 출발, 일본 대마도 상공을 거쳐 오후 2시30분에 김해공항에 도착한다.

항공권은 총액운임 기준 8만4800원부터 판매된다. 국제관광비행 항공편의 1인당 면세한도는 600달러, 구매한도는 5000달러로 시내 면세점 및 온라인 면세점, 온라인 기내 면세점, 인천공항 및 김해공항 출국장 면세점에서 구입이 가능하다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr