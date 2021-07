尹, 국민의힘 입당 초읽기…崔, 대선예비후보 공식등록

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 윤석열 전 검찰총장의 국민의힘 입당이 초읽기에 들어갔다. 최재형 전 감사원장은 대선 예비후보로 공식 등록했다. 결국 국민의힘 내부에서 만나 경쟁하게 될 두 후보 사이 긴장감도 커지고 있다.

윤석열 캠프 측 박민식 기획실장은 26일 아시아경제와의 통화에서 "이미 입당 초읽기에 들어갔다"고 말했다. 아직은 당 밖 주자임에도 국민의힘 출신 인사를 캠프에 다수 포진시켜 문제라는 비판에 대해서도 "윤 전 총장이 조만간 입당하게 될 것이기 때문에 비판 자체가 실익이 없다"고 잘랐다. 국민의힘 측으로부터 조기 입당 결정 압박을 받아온 윤 전 총장 입장에선 개인적 일정을 소화할 시간을 번 셈이다. 윤 전 총장은 이날도 지역 민심 청취 일정을 이어갔다. 홈페이지를 통한 후원금 모금도 시작했다.

최 전 원장은 차근차근 대권을 향해 발걸음을 옮기고 있다. 그는 이날 오전 경기 과천 중앙선거관리위원회를 방문해 대선 예비후보 등록을 마쳤다. 최 전 원장은 기자들과 만난 자리에서 "더이상 정치가 국민을 힘들게 하고 피곤하게 하는 게 아니라 편안하게 하는 그런 나라를 만드는 데 제 힘을 다하겠다"고 말했다. 공식 예비후보로 등록하게 되면 선거사무실을 설치, 유급 선거사무원 10명 이내 선임 등이 가능하다. 이 외에도 후원회를 통해 선거비용제한액(513억900만원)의 5%인 25억6545만원까지 모금할 수 있다. 이미 여러 대선주자들이 후원회를 꾸리고 모금에 나선만큼 최 전 원장 측도 조만간 후원회를 구성할 전망이다. 서울 여의도 대하빌딩에 위치한 선거사무실도 이번 주 내 공식 개소를 목표로 하고 있다. 공식 출마 선언은 다음 달 초로 계획 중이다.

경쟁자들을 향한 '견제구'도 틈틈이 던지고 있다. 여권 대선 유력주자인 이재명 경기도지사의 기본소득을 놓고 '전 국민 외식수당이라고 부르는 게 낫겠다' 등의 표현으로 3일 연속 저격했다. 최 전 원장 측은 전직 의원과 전·현직 당직자를 영입한 윤 전 총장을 향해 "비겁하다"는 비난도 내놨다. 한편 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 지난 23∼24일 전국 만 18세 이상 1006명에게 차기 대선후보 적합도를 물은 결과 윤 전 총장은 26.9%로 전주에 비해 3.4%포인트 떨어졌다. 반면 최 전 원장은 8.1%를 얻어 전주(5.6%)보다 2.5%포인트 상승했다.

