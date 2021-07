광주 북구지역 교통혼잡도로 개선된다

조오섭 의원 "문흥IC 진입도로·북부순환도로 연결도로 개선 사업 선정"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 심각한 교통정체로 몸살을 앓아온 광주광역시 북부지역 교통혼잡이 개선될 것으로 기대된다.

조오섭 국회의원(더불어민주당·광주 북구갑)은 광주 문흥IC 진입도로와 북부순환도로 연결도로 등 국토부 교통혼잡도로 개선사업 2건이 확정됐다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 국토부 대도시권광역교통위원회가 대도시권 교통혼잡도로의 개선을 목적으로 선정하며 문흥IC 진입도로 144억원, 북부순환도로 연결도로 73억원 등 217억원에 달한다.

문흥IC 진입도로는 0.4㎞구간에 1차로가 건설되며 각화동뿐만 아니라 문흥동· 두암동·오치동에서 제2순환도로로 진입이 가능해져 심각한 교통정체를 해결할 수 있게 된다.

북수순환도로 연결도로는 1.2㎞구간에 2차로가 북부순환도로와 제2순환도로를 연결하며 담양·일곡지구·각화동·문흥동·두암동을 거쳐 구도심까지 이어지는 순환형 교통체계를 갖출 것으로 전망된다.

조 의원은 “호남고속도로와 북부순환도로, 제2순환도로가 이어지며 교통정체가 심각했던 광주 북부지역 혼잡도로가 눈에 띄게 개선될 것으로 기대된다”며 “광주시민과 북구주민의 삶이 더욱 쾌적해 질 수 있도록 교통인프라 확충에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 조오섭 의원은 국토교통위 상임위에서 활동하며 최근 달빛내륙철도를 제4차 국가철도망구축계획에 최종 포함시켜 냈고 호남고속도로 확장, 도시철도2호선 예산 확정, 송정역사 증축 등 광주지역 주요 교통인프라 확충에 뛰어난 성과를 내고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr