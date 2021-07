삼성전자, CJ ENM과 버추얼 스튜디오 구축 맞손

미래형 영상 콘텐츠 제작 스튜디오 조성 위해 파트너십 체결

영상 콘텐츠 제작·버추얼 프로덕션 솔루션 개발도 공동 진행

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자는 CJ ENM과 파트너십을 체결하고 올해 하반기 경기도 파주에 문을 여는 'CJ ENM 콘텐츠 스튜디오' 단지 내 '버추얼 스튜디오'를 별도로 구축할 예정이라고 26일 밝혔다. 버추얼 스튜디오는 세트 전체를 대형 발광다이오드(LED) 스크린으로 꾸민 것으로 다양한 형태의 배경 등을 LED 스크린에 구현해 촬영 할 수 있는 최첨단 시설이다.

삼성전자는 이곳에 마이크로 LED 기반 차세대 디스플레이인 '더 월' 신제품도 공급할 예정이다. 두 회사는 이 밖에 영상 콘텐츠 제작과 버추얼 프로덕션 솔루션 개발을 공동으로 진행하는 등 다각적인 협력을 추진한다는 계획이다.

이번에 구축하는 스튜디오는 더 월을 활용한 최초의 버추얼 프로덕션 스튜디오로 메인 월의 크기는 지름 20m, 높이 7m 이상의 타원형 구조다. 이는 국내 최대 규모의 스크린으로 보다 진화한 콘텐츠 제작 환경을 조성해 준다고 삼성전자는 설명했다.

삼성전자에 따르면 더 월은 실시간으로 가상 환경을 구현하고 카메라와 연동해 촬영할 수 있도록 해 기존 제작 시스템 대비 현장 로케이션이나 영상 합성에 필요한 시간과 비용을 절감할 수 있다. 또 배우의 몰입감을 높여 더욱 완성도 높은 콘텐츠 제작이 가능하다. 모듈러 기술을 적용해 영상 제작자가 원하는 맞춤형 디자인이 가능할 뿐 아니라 스튜디오 내부 환경에 맞춰 천장이나 곡면 등에도 설치할 수 있다.

이 밖에 ▲1000형 (대각선 길이 2540㎝) 이상의 대형 스크린 구성 ▲최대 16K 초고해상도 콘텐츠 재생 ▲먼지와 다양한 오염에 강한 LED 보호 필름 적용 ▲스튜디오 프로덕션 전용 프레임 레이트 지원 ▲화면 끊김 현상을 줄여주는 프레임 동기화 ▲간편한 원격 관리와 색조정 프로그램 등 다양하고 편리한 솔루션을 제공한다.

강호성 CJ ENM 대표는 "삼성전자와의 파트너십을 통해 세계 최고 수준의 버추얼 프로덕션 스튜디오 구축에 한 발 더 가까워지게 됐다"며 "웰메이드 지식재산(IP)을 양산할 수 있는 인프라를 구축하고 콘텐츠에 대한 투자도 대폭 늘려 글로벌 종합 엔터테인먼트 기업으로 거듭나겠다"고 말했다.

한종희 삼성전자 영상디스플레이사업부장(사장)은 "현존하는 최고의 디스플레이 기술이 집약된 더 월을 CJ ENM 콘텐츠 스튜디오에서 선보이게 돼 기쁘다"며 "이번 공급을 신호탄으로 버추얼 프로덕션 구축을 통한 최고의 콘텐츠 제작 환경의 제공으로 글로벌 콘텐츠 업계 생태계를 강화하는데 기여할 것"이라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr