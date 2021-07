정관장몰, 4년만에 회원수 100만명 돌파…매출액 16배 성장

[아시아경제 이승진 기자] KGC인삼공사 정관장 직영 온라인몰 정관장몰이 4년만에 회원수 100만명을 돌파했다고 26일 밝혔다. 정관장몰은 2017년 7월 개설 이후 회원수 2만명을 시작으로 2021년 6월까지 회원수가 약 50배 증가했다.

'건강' 단일 콘셉트만으로 단기간에 회원수 100만명을 돌파한 것은 식품업계 자사몰 가운데서 이례적인 성과다. 다품목을 취급하는 종합쇼핑몰과 달리 ‘건강기능식품과 먹거리’ 분야에 집중해 전문성을 확보하며 소비자 신뢰도를 높인 것이 주효한 것으로 분석된다.

회원수 증가는 곧 매출로 직결됐다. 현재 정관장몰에는 월 평균 3만건 이상 주문이 들어오고 있으며, 판매중인 상품수는 5000종이 넘는다. 2017년 첫해 33억에서 2020년 527억으로 3년만에 16배로 성장했고 올 들어서는 6월까지 누적 매출액 276억원을 기록했다.

정관장몰의 또 다른 특징은 20~30대의 젊은 층 뿐만 아니라 40대까지 회원수를 보유하고 있다는 점이다. 세대별로 20대 24%, 30대 39%, 40대 24%로 균형있는 고객층을 확보했다.

한편 정관장몰은 100만 회원 돌파 및 오픈 4주년을 기념해 8월 22일까지 고객감사 페스티벌을 진행한다.

행사기간 정관장몰 구매고객을 대상으로 경품 추천 이벤트가 준비됐다. 1등(1명)은 정몰 골드바 1냥, 2등(99명)은 홍삼정 에브리타임 30포와 모델 송강 캘린더, 3등(300명)은 굿베이스 제주 적양배추브로콜리와 정몰 피크닉 돗자리, 4등(600명)은 정몰 캐릭터 굿즈 10종을 제공한다.

무더위 극복을 위한 삼복 지원금도 마련됐다. 8월 10일 말복날 당일에 정관장몰 구매고객 1000명을 대상으로 본죽 보양죽 모바일 상품권 1만원을 증정한다. 이외에도 사은품 증정, 포인트 적립 혜택 등을 제공한다.

이홍규 KGC인삼공사 마케팅실장은 “정관장몰은 자사제품과 5000여 종의 상품이 입점한 건강식품 전문 온라인 쇼핑몰 플랫폼이다”며 “건강기능식품, 제주우수제품 품질인증(JQ인증) 특산물 등 차별화 포인트에 B급 광고, 청년 및 가맹상생 등 신개념 마케팅 전략의 융화가 성공 비결이다”고 전했다.

