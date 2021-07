[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 현대글로비스 =2분기 연결 기준 잠정실적 매출 5조4672억원, 영업이익 2769억원

◆ 삼성엔지니어링 = 삼성전자 로부터 2471억원 규모 '평택 V2L 상층 Ph3 하층 설계 및 마감공사' 수주

◆ KPX홀딩스 =보통주 1주당 750원 현금배당 결정

◆ KPX케미칼 =보통주 1주당 500원 현금배당 결정

◆ 우리금융지주 =보통주 1주당 150원 현금배당 결정

◆ 부산주공 =운영자금 조달 위해 14억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 한샘 =2분기 연결 기준 잠정실적 매출 5687억원, 영업이익 276억원

◆ 두산밥캣 =계열사 두산산업차량에 921억원 규모 운영자금 대여 결정

◆ 효성ITX =2분기 연결 기준 잠정실적 매출 1116억원, 영업이익 46억원

◆ HDC현대산업개발 =경산아이파크제2차에 1000억원 채무 보증 결정

◆ IHQ =서울 강서구 가양동 192-2 토지 및 건물 240억원에 양수 결정

◆ 유엔젤 =4억원 상당 자사 보통주 7만5900주 신규사업 협력 제휴 위해 처분 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr