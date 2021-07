KPX홀딩스 KPX홀딩스 092230 | 코스피 증권정보 현재가 68,800 전일대비 500 등락률 +0.73% 거래량 2,158 전일가 68,300 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일[e공시 눈에 띄네]코스피-25일총수일가 지원한 KPX에 16억원 과징금…"중견기업 감시 강화" close 는 자회사인 KPX개발이 보통주 1주당 400원의 현금배당을 결정했다고 27일 공시했다. 배당금 총액은 5억2000만원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr