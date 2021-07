르노삼성, QM6 LPG 모델 누적 판매량 6만대 돌파

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차는 LPG 모델인 QM6 LPe의 누적 판매량이 6만대를 돌파했다고 25일 밝혔다.

지난 2019년 6월 첫 선을 보인 르노삼성 QM6 LPe는 국내 유일 LPG 스포츠유틸리티차량(SUV)이다. 지난 6월까지 약 2년간 5만9334대가 판매됐으며 이달 중순 6만대를 넘어섰다.

QM6 LPe 모델 출시로 국내 LPG 차량 시장은 새로운 전기를 맞게 됐다는 게 회사의 판단이다. 'LPG차량 = 저가차량'이란 통념과 달리 고급형 모델의 판매 비중이 높게 형성된 데 따른 것이다. 실제 QM6 LPe의 트림별 판매대수를 보면 최상위 트림인 RE 시그니처와 고급라인인 프리미에르 모델의 비중이 약 40%에 달했다.

택시전용 모델이 없음에도 QM6 LPe 택시가 지속 늘고 있는 점도 특징적이다.

김태준 르노삼성 영업마케팅본부장은 "최근 고유가 흐름 속에서 경제성은 높고 미세먼지 배출은 적은 LPG 차량에 고객들의 관심이 더욱 커지고 있다"면서 "경제성과 친환경성은 물론, 특허 받은 안전과 우수한 주행 안정성, 완성도 높은 디자인까지 갖춘 국내 유일 LPG SUV QM6 LPe가 지난해 이뤄냈던 국내 LPG 차량 1등의 성과를 올해도 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

