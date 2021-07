[아시아경제 윤동주 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표가 25일 국회에서 취임 100일 기자간담회을 하고 있다. 윤 원내대표는 이 자리에서 코로나19 피해 지원을 위한 2차 추가경정예산(추경)안 처리와 민주당 지지층에 강한 반발을 받고 있는 국회 원구성 협상 타결에 대한 소감을 밝혔다.

