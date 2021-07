SK 최태원 회장, "아빠 재벌이야?" 막내딸 잔소리에 "아니, 아껴 쓸게"

[아시아경제 황수미 기자] 최태원 SK그룹 회장이 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 대중과 소통에 나선 가운데 가족 간 대화 내용을 공개해 화제다.

24일 최 회장은 자신의 인스타그램에 칫솔과 치실 사진을 올린 뒤 막내딸과의 일화를 적었다. 최 회장은 "치실을 사용하는데 실을 좀 많이 길게 뽑아서 썼더니 막내가 옆에서 보다가 '아빠 재벌이야?' 황당하다는 듯 물었다"고 했다. 이에 최 회장은 "응? 어? 음... 아니... 아껴 쓸게"라고 답했다고 전했다.

이 게시물엔 현재까지 4천500여 개의 좋아요와 250여 개의 댓글이 달렸다. 한 누리꾼이 "인스타 맛집이라고 해서 찾아왔다"며 댓글을 남기자 최 회장은 "많이 드시고 가세요"라고 답했다.

다른 누리꾼이 "회장님 혹시 치약은 어떤 것 쓰시는지 알고 싶습니다"라고 묻자 최 회장은 "아무거나 맵고 화한 맛 좋아합니다"라는 답변을 남겼다.

또 "회장님은 몇 시간 주무시는지 궁금합니다. 회장님들은 일찍 주무시고 새벽에 일어난다는데..."라는 질문엔 "예외도 있지요"라고 답했다.

최 회장은 지난달 24일 인스타그램 계정을 개설해 대중과 소통을 시작했다. 지금까지 11개의 게시물을 올렸으며 주로 출근 전 반려묘와 시간을 보내는 모습, 소파에 앉아 게임을 하는 모습 등 자신의 일상이 담긴 사진들을 공유했다.

또 어린 시절 3남매의 흑백 사진과 자신이 책상에 앉아서 일하는 사진을 올리기도 했다.

