日, 호주·미국 '똥물 수영' 비판에 "한국이 또 트집…"

[아시아경제 황수미 기자] 2020 도쿄올림픽에서 야외 수중 경기가 펼쳐질 해변의 수질 문제와 관련해 해외 매체들의 지적이 이어지자 일부 일본 매체들은 "한국이 트집을 잡고 있다"고 보도했다.

앞서 미국 블룸버그 통신은 지난 14일(현지 시각) "올림픽 개막이 임박했는데 도쿄 야외 수영장에서 악취가 진동한다"며 도쿄 오다이바 해변의 실태를 지적했다. 이 해변에서는 트라이애슬론과 마라톤 수영 등 야외 수중 경기가 진행될 예정이다.

매체는 "2년 전에도 (이곳은) 국제트라이애슬론연맹이 정해둔 대장균 기준치의 2배가 넘는 수치가 검출돼 장애인 트라이애슬론 대회가 취소됐다"며 "도쿄는 이후 퇴색된 이미지를 회복하기 위해 과감한 조치를 취했지만 수개월 동안 노력에도 불구하고 아직도 악취가 난다"고 덧붙였다.

호주 폭스스포츠도 오다이바 해변 수질을 '똥물'에 빗대며 강하게 비판했다. 폭스스포츠는 지난 19일 '똥물에서의 수영, 올림픽 개최지 하수 유출이 두렵다'는 제목의 기사에서 "도쿄만 수질에 대한 우려가 제기됐다. 올림픽 종목인 마라톤 수영과 트라이애슬론 선수들의 우려가 나온다"고 했다.

외신들의 비판이 이어지자 일부 일본 언론은 이를 보도한 한국 매체를 가리켜 "한국이 또 트집을 잡고 있다"고 반응했다.

도쿄스포츠는 지난 17일 "한국 언론이 '도쿄만에서 더러운 냄새가 난다', '경기를 지속하기에 어렵다'는 등의 보도를 했다"며 "또 트집을 잡았다"고 주장했다.

이어 "오다이바 수질 문제는 이전부터 이어졌지만, 한국이 이 문제를 다시 재조명한 것"이라며 "한일 관계에 다시 불꽃이 튀는 것은 아닐지 우려된다"고 도쿄스포츠는 보도했다.

