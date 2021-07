최재형 측 "아빠 찬스? 고지식해서 일어난 일…위법 아냐"

[아시아경제 김초영 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장 측은 최근 불거진 이른바 '아빠 찬스' 논란에 대해 "최 전 원장이 고지식해서 일어난 일"이라고 해명했다.

최 전 원장 캠프의 상황실장을 맡고 있는 김영우 전 국민의힘 의원은 22일 YTN라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'에 출연해 "전혀 위법한 상황이 아니다"라며 이같이 말했다.

김 실장은 "큰딸에게 대출해준 것도 상환해서 갚고 있는 중이고 (둘째 딸도) 집을 반전세로 줘서 월세를 받고 있다"며 "보통의 부모 같으면 돈을 받지 않고 방을 쓰라고 했을 것이다. (최 전 원장은) 오히려 고지식해서 돈을 받은 것"이라고 설명했다.

이어 "공직자 재산 등록을 하고 관보에 게재가 됐을 때 문제가 없었다"며 "미담이라고 할 수는 없겠으나 이런 것 가지고 '부모 찬스다', '아빠 찬스다' 하면 드릴 말이 없다"고 했다.

다만 "부모가 여력이 있어 돈을 꿔주고, 상환받은 것"이라며 "이런 부모를 만나지 못한 분들, 청년들의 입장에서는 조금 위화감을 느낄 수는 있겠지만 그렇게까지 따지면 참 난감하다"고 덧붙였다.

국민의힘 입당에 대해선 "(최 전 원장이) 정치를 하려면 당연히 당에 들어와서 공정한 경쟁을 해서 이겨야 한다, 그 과정에서 국민들로부터 평가와 검증을 받아야 한다는 생각을 당연시했다"며 "그렇기 때문에 입당이 빨리 이뤄진 것"이라고 말했다.

그는 "아무래도 입당을 했기 때문에 당에 있는 의원들과 원외당협위원장들의 마음속 부담이 덜어졌다"며 "우리 캠프를 돕겠다고 하는 분들이 많이 있다"고 자부했다.

최 전 원장은 다음주 대선 출마 선언을 할 예정인 것으로 알려졌다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr