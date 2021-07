삼성, 美JD파워 생활가전 평가서 역대 최다 수상…LG는 2개 부문 1위

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자와 LG전자가 미국 유력 시장조사기관인 JD파워가 실시하는 생활가전 소비자 만족도 평가에서 올해 부문별 1위를 모두 휩쓸었다. 삼성전자는 역대 최다 수상 기록을 세웠다.

23일 JD파워가 발표한 소비자 만족도 조사 결과에 따르면 삼성전자는 오버 더 레인지, 쿡탑, 월 오븐, 식기세척기, 냉장고, 건조기, 세탁기 등 9개 부문에서 1위를 차지했다. 이에 따라 삼성전자는 8개 부문에서 1위를 한 지난해에 이어 올해도 연속 종합 우승을 차지했다.

LG전자는 프리스탠딩 레인지, 일반 냉장고 등 2개 부문에서 1위에 올랐다. LG전자는 식기세척기, 프렌치도어 냉장고, 양문형 냉장고, 드럼세탁기, 전자동세탁기, 쿡탑, 월 오븐 등 다른 부문에서도 상위권에 들었다.

1968년 설립된 JD파워는 매년 자동차, 생활가전, 헬스케어 등 분야에서 소비자 만족도 조사를 하고 있다. 생활가전은 소비자 수천명을 대상으로 성능, 가격, 디자인, 서비스 등을 종합적으로 평가해서 결과를 공개한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr