최종건 만난 셔먼 "규범 기반 국제질서 저해하는 도전 논의할 것"

[아시아경제 이지은 기자] 웬디 셔먼 미국 국무부 부장관이 한미 외교차관 전략대화에서 북한에 대한 양국간 조율된 대응은 물론, 규범에 기반한 국제질서를 저해할 수 있는 지역적 도전에 대해서도 논의하겠다고 밝혔다. 지난 한미일 외교차관 협의회에 이어 증국 문제를 논의할 것을 시사한 셈이다.

셔먼 부장관은 23일 오전 서울 외교부 청사에서 열린 한미 외교차관 전략대화에서 모두발언을 통해 "미국과 대한민국의 이익에 반하고, 규범에 기반한 국제질서를 저해할 수 있는 지역적 도전에 대해 논의를 이어갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.

'규범에 기반한 국제질서를 저해하는 지역적 도전'이란 중국을 겨냥한 것으로 해석된다. 셔먼 부장관이 지난 21일 도쿄에서 진행된 한미일 외교차관협의회에서 대만과 남중국해 문제를 논의했다고 밝힌 가운데, 이번 전략대화서도 중국 문제가 논의될 것임을 시사한 것.

셔먼 부장관은 "한반도의 완전한 비핵화를 위해 한미간 긴밀한 조율이 중요하다는 점을 강조할 것"이라며 "기후변화와 청정 에저니 분야의 양질의 일자리 등에 대해 양국이 어떻게 협력을 심화할 수 있는지에 대해서도 논의하려 한다"고 밝혔다. 셔먼 부장관은 한미동맹이 인도태평양 지역 뿐 아니라 세계의 린치핀(핵심축)이라는 점과 양국의 깊은 우정에 대해서도 재차 언급했다.

최 차관은 "바이든 행정부 출범 이후 한미는 단 하루도 쉬지 않고 소통과 교류를 지속해 왔다"며 "한미동맹이 한국과 미국에 있어 서로 도움을 주고 도움을 받는 건전한 동맹으로 업그레이드 됐다는 것을 증명한다"고 강조했다.

이어 "오늘 셔먼 부장관과 동맹현안, 지역 및 글로벌 차원의 협력, 한반도 문제 등에 대해 심도있게 논의해 양 정상이 공동성명에 합의하신 사안들을 지속적으로 추진력 있게 이행해나갈 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

이번 전략대화는 지난해 7월 이후 약 1년만에 열리는 것으로 바이든 정부 들어서는 처음 열리는 것이다. 바이든 정부가 북한에 대해 '대화와 외교'를 바탕으로 한 전략을 구사하고 있는 만큼, 이날 자리에서도 외교적 관여를 바탕으로 북한을 대화의 장으로 이끌기 위한 양국간 공조 등에 대한 방안이 주요하게 논의될 것으로 보인다. 또한 글로벌 백신 파트너십과 신기술 협력, 신남방정책과 인도태평양 전략 간 연계 등 지난 5월 열린 한미정상회담 이후 후속조치에 대한 구체적 이행방안에 대해서도 논의할 전망이다.

한편 셔먼 부장관은 전략대화를 마치고 오후 중 오산공군기지를 통해 출국, 몽골을 방문했다가 25일 중국 톈진에서 왕이 중국 외교부장과 회동할 계획이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr