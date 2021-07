청년떡집, ‘인절미 팥쑥떡’ 전국 코스트코 입점

[아시아경제 문혜원 기자] 양유의 퓨전 디저트 브랜드 ‘청년떡집’이 전통 떡 제품 ‘인절미 팥쑥떡’을 전국 코스트코 오프라인 매장에 입점시키며 중장년층 수요 잡기에 나섰다고 23일 밝혔다.

청년떡집은 기존 온라인 유통망을 통해 젊은 소비층 수요를 확보한 데 이어 4050 수요 타깃을 넓히기 위해 오프라인 유통망을 확대함으로써 고객 맞춤형 채널 전략을 펼칠 계획이다.

인절미 팥쑥떡은 국내산 찹쌀로 만든 쫄깃한 찰떡과 달달한 앙금, 고소한 콩가루가 조화롭게 어우러졌다. 찰떡에는 국산 쑥도 가득 넣어 향긋한 풍미까지 느낄 수 있다. 콩가루에는 소화에 도움이 되는 식이섬유가 다량 함유돼 식사 대용으로 간단히 즐기기 좋으며, 남녀노소를 위한 영양 간식으로도 제격이다.

대량 구매를 선호하는 코스트코 고객층에 맞춰 넉넉한 용량의 960g, 16개입으로 구성했다. 지난 16일부터 전국 오프라인 매장에서 판매해왔으며, 양재점의 경우 고객들의 높은 관심으로 3일 만에 수량이 소진돼 추가 입고를 준비 중이다.

청년떡집 총괄 김경준 디렉터는 “청년떡집의 고객층을 기존 MZ세대에서 중장년층까지 확대하고자 대형 오프라인 매장의 입점을 결정하게 됐다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr