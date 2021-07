[현장영상] 윤석열 "'대구 민란' 내가 만든 말 아냐"

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] “대구 민란 발언, 제가 만든 말 아닙니다.”

야권 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 22일 서울 구로구 서울시간호사회에서 간호사들과 간담회를 마친 뒤 기자들과 만나 최근 논란이 된 이른바 ‘대구 민란’ 발언에 해명했다. 윤 전 총장은 이어 문재인 정부의 코로나19 대응, 국민의힘 입당, 박근혜 전 대통령 사면 논란, 김경수 전 경남지사 판결 등에 대해 비판의 목소리를 높였다.

'대구 민란' 발언에 대해서 윤 전 총장은 “2020년 코로나19 초기 상황에 지역 분들께서 그런 말씀을 많이 하셨고, 저는 그것을 들었다”라며 “그런 말이 있을 정도로 어려운 상황에서 정말 질서 있게 잘 해주셨다는 말씀을 드린 것”이라고 강조했다. 이어 “제가 무슨 ‘민란’이라는 말을 만들어낸 것도 아니고. 그렇지 않습니까”라고 되물었다.

정부의 코로나19 백신 접종 속도에 대해서는 “부족하다”라고 말했다. 이어 “코로나19 확진자가 얼마다, 이런 것뿐 아니라 몇 명이 검사를 받았고 이런 코로나19와 관련된 많은 정보를 국민과 공유해야 한다”고 말했다.

그러면서 “또 어려운 점이나 애로사항이 있으면 솔직하게 국민께 다 얘기를 해서 이런 위기 극복을 국민과 정보를 함께 공유해 나가면서 또 국민을 설득하고 국민에게 이해를 구하면서 가야 하는 게 아니냐”라고 지적했다.

이준석 국민의힘 대표가 윤 전 총장의 입당이 늦어지는 이유로 ‘여의도 정치에 거부감 느끼는 것 같다’ 는 지적에 대해서는 “여의도 정치가 따로 있고, 국민의 정치가 따로 있고 하겠습니까”라며 “정치라는 것은 결국 국민의 안전과 먹고 사는 문제를 고민하는 것이 정치 아니겠나”라고 말했다. 이어 ”정치에 대한 거부감이 있다면 제가 시작하지 않았죠“라고 덧붙였다.

코로나19 4차 대유행 여파 속 간호사들의 고충에 대해서는 “(간호사분들이) 코로나19 현장에서 겪었던 힘들었던 상황이 개선되지 않으면 간호사분들이 의료현장에서 이탈할 수밖에 없다”면서 “간호사 역시 고도의 전문성이 필요한 분야다”라고 강조했다. 이어 “숙련된 간호사들이 장기간 지키는 것이 국민 보건과 국익에 부합하는 것이기 때문에, 이분들이 장기간 근무할 수 있는 여건을 국민이 만들어드려야 하지 않겠나”라고 말했다.

박근혜 전 대통령 사면론에 대해서는 “사면은 국민 통합을 고려해 대통령이 결단하는 문제다”라면서 “국민 통합이라는 관점에서 사면을 결정하면 모르겠으나 대선 앞두고 야권 분열을 노려 사면을 논한다는 얘기가 있다. 헌법 정신대로 국민의 분열과 갈등에서 통합이 되는 방식으로 결단이 내려졌으면 좋겠다”라고 말했다.

윤 전 총장은 또 전날 김경수 경남지사 유죄 확정에 대해 '이번 대선에서도 다양한 방법의 여론조작이 이어지고 있다'라고 입장을 낸 것과 관련, "자꾸 확인되지 않은 내용을 친여 매체를 통해 확산하는 것도 여론 왜곡 시도"라고 주장했다. 그러면서 "그런 시도가 처음에는 합법과 불법을 왔다 갔다 하다가, 나중에 선거 앞두고 급해지면 선을 넘어가는 경우가 많이 생긴다"라고 덧붙였다.

한편 이날 박인숙 서울간호사회 회장은 간호사들의 현장 고충을 담은 책 ‘코로나 영웅, 대한민국을 간호하다’를 윤 전 총장에게 선물했다.

서울시간호사회는 또 간담회에서 △간호사법 아닌 ‘간호법’ 제정 △중증환자 전담 간호사 재정지원 △코로나 대응 보상을 위한 수당지급 제도화 △업무수당 인상 요청 등을 제안했다.

