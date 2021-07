모더나 백신, 1차 접종으로 델타 변이 72% 막는다…"입원·사망은 96% 예방"(상보)

3만420명 대상 임상 3상 결과 코로나19 예방효과 '94.1%'

[아시아경제 김지희 기자] 모더나의 코로나19 백신이 1차 접종만으로도 델타 변이에 72%의 예방효과를 내는 것으로 나타났다.

22일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 모더나 백신은 최근 3만420명을 대상으로 한 임상 3상 결과 94.1%의 예방효과가 있는 것으로 보고됐다. 또 캐나다에서 42만1073명을 대상으로 1차 접종을 진행한 후 변이주에 대한 예방 효과는 알파 변이 83%, 베타·감마 변이 77%, 델타 변이 72%로 확인됐다.

1차 접종 후 입원이나 사망에 이르는 것을 예방하는 효과는 알파 변이 79%, 베타·감마 변이 89%, 델타 변이 96% 등으로 보고됐다.

배경택 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 이날 코로나19 정례브리핑에서 "현재 국내에서는 의료진을 대상으로 모더나 백신을 총 6만3248명에 접종했다"며 "모더나 백신 접종 후 심근염, 심낭염 의심증상이 발생하거나 피부 필러 시술자에서는 얼굴 부종이 나타나는 경우가 있으므로 이런 경우 신속히 의사의 진료를 받아야 한다"고 전했다.

아울러 오는 26일부터는 50대 연령층에 대한 모더나 백신 접종이 시작된다. 50대 접종에 활용될 모더나 백신 물량도 조금씩 도착하고 있다. 이날도 모더나 백신 29만회분이 국내로 들어와 이달 도입이 완료된 모더나 백신은 총 104만회분이다. 추진단에 따르면 8월 말까지 3100만회분의 백신이 추가로 공급될 예정이다.

김기남 추진단 접종기획반장은 "모더나 백신은 7월 중에 추가로 도입이 될 예정"이라며 "월별 모더나 백신 총량은 일정이 확정되고 도입하는 시기에 별도 안내하겠다"고 말했다.

