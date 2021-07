靑, 한강 실종 대학생 사건 청원에 "범죄정황 확인되지 않아"

한강 실종 사망사건 진상규명 청원 52만명 참여…"경찰, 사망 전 마지막 행적 계속 확인"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 한강 실종 대학생 사망 사건에 대한 국민청원 답변에서 범죄와 관련된 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다.

청와대는 22일 '한강 실종 대학생 사망사건'과 관련한 국민청원에 답변 자료를 내놓았다. 청원인은 한강 실종 대학생의 죽음에 대한 진상 규명을 청원했고, 해당 청원에는 52만 여명의 국민이 동의했다.

청와대는 "현재까지 수사한 사항에 따르면 변사자의 사망이 범죄와 관련된 정황은 확인되지 않았다"면서 "분야별 민간 전문가를 포함해 총 8명으로 구성된 변사사건 심의위원회를 개최해 보강 수사 필요성과 변사사건 종결 여부를 종합적으로 심의한 후 해당 사건은 종결하는 것으로 결정했다"고 밝혔다.

청와대는 "지난 4월 30일 고(故) 손정민 군이 한강에서 사망한 채 발견된 후, 경찰은 사인 및 사망 경위를 밝히기 위해 서초경찰서 강력 7개 팀을 전부 투입했다"고 설명했다.

청와대는 "126대의 CCTV 분석, 공원 출입차량 193대 확보, 주요 목격자 16명 조사, 현장 수중구조와 토양 분석, 관련자들의 통화내역 분석과 휴대전화 디지털포렌식, 변사자 등의 당시 착용 의류 국과수 감정, 기동대·한강순찰대 등을 동원한 현장 수색 등 당일 상황 재구성을 위해 최선을 다하다"고 덧붙였다.

이와 관련해 경찰은 사망이 범죄와 관련됐다는 정황은 확인되지 않았다면서 사건을 종결했다.

다만 청와대는 "경찰은 변사사건 종결과 별도로, 강력 1개 팀을 지정하여 변사자의 사망 전 마지막 행적 등을 계속 확인하고 있다"면서 "경찰은 국민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

