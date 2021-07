SK C&C, 2040년까지 온실가스 순배출 제로 선언…넷제로 로드맵 공개

[아시아경제 강나훔 기자] = SK㈜C&C가 2040년까지 온실가스 순배출 제로를 달성하겠다고 선언했다. 글로벌 탄소중립 목표 시점인 2050년보다 10년 앞선 것이다.

SK C&C는 온실가스 순배출 제로('0')를 달성하자는 '넷제로(Net Zero)' 실행 로드맵을 22일 공개했다. 넷제로는 온실가스 배출량(+)과 흡수량(-)을 같도록 해 '순배출량'을 제로로 만들어 온실가스가 더는 증가하지 않는 상태를 말한다.

SK C&C는 먼저 ICT 사업의 온실가스 배출량 중 99%를 차지하는 데이터센터 에너지 효율화에 나선다. 인공지능(AI)·빅데이터·클라우드 등 디지털 기술 역량을 활용한 효율화로 매년 전력 수요량을 3.5% 이상 절감할 계획이다.

또 친환경 자가발전 설비를 확충해 재생 에너지 사용을 확대한다. 판교와 대덕데이터센터 건물 옥상과 주차장을 활용해 연내 500㎾ 태양광 설비를 추가 증설하고 연료전지 도입도 검토 중이다.

이밖에 공급업체나 고객들이 배출하는 온실가스에 대한 관리 강화 및 감축 노력과 함께 사내에서도 자발적인 폐기물 감축과 재활용 활동을 펼치기로 했다.

안석호 SK C&C 행복추진센터장은 "디지털 사업 밸류체인 전반에 걸쳐 온실가스 감축에 노력할 것"이라며 "AI·빅데이터·클라우드 등 디지털 신기술에 기반한 온실가스 관리 혁신으로 넷제로 산업 생태계 확대에도 기여하겠다"고 말했다.

