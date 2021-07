北 외무성, 쿠바 시위에 연일 '美 배후설' 주장

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 쿠바에서 벌어진 반정부 시위를 두고 '미국 배후설'을 연일 주장하고 있다.

북한 외무성은 22일 홈페이지 글에서 "아바나를 비롯한 각 도시에서 혁명정부에 도전하는 반정부 시위를 제압하고 적대세력의 내정간섭 책동을 규탄, 배격하는 군중집회가 진행됐다"며 "미국의 내정간섭을 물리치고 사회주의 기치를 굳건히 고수해 나가기 위한 쿠바인민의 투쟁은 반드시 승리할 것"이라고 옹호했다. 북한 외무성이 쿠바를 언급한 것은 지난 16일, 21일에 이어 세 번째다.

외무성은 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령의 발언을 그대로 인용, 이번 시위가 "사회주의와 혁명을 말살하려는 미국의 배후조종과 끈질긴 반(反)쿠바 봉쇄 책동의 산물"이라고 주장했다.

또 "최근 유엔 총회에서 쿠베 대한 미국의 경제,무역, 금융봉쇄를 철회한 데 대한 결의가 또다시 채택됐다"며 "이것이 국제사회의 보편적 목소리"라고 지적했다. 경제재제가 쿠바의 경제난을 심화해 반정부 시위가 촉발됐다고 우회적으로 비판하는 것으로 보인다.

