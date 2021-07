이준석 "윤석열, 과거 안철수 비슷…최재형, 친화력 대단"

[아시아경제 이현주 기자] 이준석 국민의힘 대표는 윤석열 전 검찰총장 최근 지지율 추이가 '위험하다'고 평가하며 입당을 재차 강조했다.

이 대표는 22일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "(윤 전 총장이) 약간 아쉬운 지점이 뭐냐하면 과거 안철수 국민의당 대표가 정치에 대해서 미숙했을 때 또는 정치에 처음 참여해 방향성을 설정하는데 어려움을 겪으셨을 때 했던 판단과 아주 비슷한 판단을 하고 있다"고 말했다.

이어 "여의도 정치에 숙달된 분들과 거리가 있는 분들이 보통 여의도가 아닌 데 캠프를 차리려고 한다"면서 "여의도 가면 굉장히 나쁜 사람들이 있다, 위험한 섬이다, 국민들은 싫어한다, 이런 식으로 속된 말로 꼬드긴다"고 했다. 그러면서 "여의도를 회피하면서 정치하시는 분들, 그런 모델은 대부분 성과가 안 좋다"고 덧붙였다.

이 대표는 또한 "사실 윤 전 총장이 겪고 있는 혼란은 정치를 처음 하는 사람들 누구나 겪던 혼란이기 때문에 제가 다 이해가 된다"면서 "본인이 밖에 있는 이유는 중도 확장성을 늘리기 위해서인데 형식의 혼란이 아니라 방향성의 혼란을 겪고 있다 하면 그건 바로 잡아야 되지 않을까 싶다"고 말했다.

반면 최근 입당한 최재형 전 감사원장에 대해선 긍정적인 평가를 내놨다. 이 대표는 같은 라디오에서 "제가 가장 선입견 있는 분들이 미담형 정치인이다. 미담 하나로 버티시는 분들이 가끔 있다"면서 "그런데 최 전 원장은 그런 분이 아니라는 확신을 가졌다"고 말했다.

이어 "굉장히 전격적이다. 판사인데 판단 능력에 특화된 분"이라면서 "결단이 제가 생각한 템포보다 조금씩 빨라서 놀라는 지점이 있고 친화력이 대단하다 그런 생각이 든다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr