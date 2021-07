올해 상반기 상장사 56곳 M&A '전년比 21.7%↑'…주식매수청구대금 119억

[아시아경제 이선애 기자] 올해 상반기 인수합병(M&A)이 활발했던 것으로 나타났다.

22일 한국예탁결제원에 따르면 상반기에 M&A를 완료했거나 진행 중인 상장사는 총 56개로 지난해 같은 기간(46개) 대비 21.7% 증가한 것으로 집계됐다. 다만 이는 지난해 하반기(75개)보다 25%가량 감소한 수치다. 통상 상장사 M&A는 하반기에 더 활발한 모습을 보인다.

시장별로는 유가증권 상장사가 17개(30%), 코스닥 상장사가 39개(70%)로 지난해 대비 각각 1개, 9개 늘었다. 이들 가운데 대부분은 합병(51개)을 추진한 것으로 나타났다.

같은 기간 상장사가 한국예탁결제원을 통해 주주에게 지급한 주식매수청구대금은 118억7000만 원으로 지난해 동기(3921억 8000만원)보다 97%나 감소했다. 주식매수청구권은 주주의 이해관계에 중대한 영향을 미치는 일정한 의안이 이사회에서 결의됐을 때, 그 결의에 반대했던 주주에게 자신의 소유주식을 회사가 매수하게 할 수 있는 권리를 말한다. 상법과 자본시장법상 다수주주의 횡포로부터 소수주주의 권리를 보호하기 위해 도입된 제도다.

유가증권시장에서는 동성화학이 합병을 사유로 113억1700만원의 가장 많은 주식매수청구대금을 지급했으며, 다음으로 두산중공업(034020)이 1600만원을 지급했다.

코스닥시장의 경우 지아이매터리얼스를 합병한 케이엔더블유가 3억원을, 알티미디어로 일부 미디어 사업을 영업양도한 알티캐스트가 1억8300만원의 주식매수청구대금을 지급했다.

