KDB인프라자산운용, 국내 1호 뉴딜인프라 공모펀드 출시

뉴딜인프라 관련 사업 지원하는 분리과세혜택형 뉴딜인프라 공모펀드

[아시아경제 박선미 기자] KDB인프라자산운용은 안정적인 인프라자산에 투자하는 ‘KIAMCO 뉴딜인프라 태양광 공모특별자산투자신탁’을 최초로 출시한다고 21일 밝혔다.

뉴딜인프라 공모펀드는 정부가 중점적으로 추진해온 한국판 뉴딜 사업의 성공적 추진을 뒷받침하기 위해 조성되는 뉴딜펀드의 일환으로, 투자금액 2억원 한도 내에서 9%의 배당소득 분리과세를 적용 받을 수 있는 뉴딜인프라 펀드이다. 특히 세제 혜택을 받을 수 있는 뉴딜인프라펀드의 최초 출시라는 점에서 의미가 있다.

뉴딜인프라 공모펀드는 오는 27일 출시되며, 이달 30일까지 4영업일간 산업은행과 한국투자증권에서 가입할 수 있다.

KDB인프라자산운용 펀드운용담당자는 “정부정책에 발맞춰 뉴딜인프라 펀드를 출시하게 됐다”며 “일반투자자들이 접근할 수 있는 대체투자 영역은 부동산 등으로 한정돼 아쉬움이 있었는데, 이번에 출시하는 뉴딜인프라 공모펀드로 일반투자자들 또한 발전에너지 인프라자산에 투자하고 그 성과를 공유할 수 있게됐다"고 설명했다.

그는 “안정적인 태양광 자산에 신용이 보강된 대출채권 형태로 투자하는 이번 상품은 투자안정성을 추구하는 투자자에게 좋은 투자기회가 될 수 있다”고 덧붙였다.

