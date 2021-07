추미애 "김경수 대법 판결, 표현할 수 없는 아픔 느껴"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 추미애 전 법무부 장관이 '드루킹 댓글조작' 공모 혐의로 대법원에서 징역 2년을 확정받은 김경수 경남도지사에 대해 "표현할 수 없는 아픔을 느낀다"고 밝혔다.

21일 추 전 장관은 페이스북을 통해 "지난 대선을 주관했고 김 지사에 대한 특검 여부로 고심했던 당시 당대표로서 저는 그때나 지금이나 김 지사의 결백함을 믿는다"면서 이 같이 말했다.

추 전 장관은 "당 차원에서 그리고 선대위 차원에서 대선 승리를 위해 뛰었던 우리 모두는 굳이 그런 비정상적인 방식에 관심을 가질 이유도 없었고, 조금의 불법도 개입돼서는 안 된다는 의식에 투철해 있었다"면서 "김 지사도 마찬가지였을 것"이라고 했다.

이어 "그러나 원래가 선하고 사람을 잘 믿는 김 지사의 성정 상 광신적 지지자 그룹에 대해 베푼 성의와 배려가 뜻하지 않은 올가미가 됐을 수도 있다"고 덧붙였다.

추 전 장관은 "'진실은 아무리 멀리 던져도 제자리로 돌아온다는 믿음을 끝까지 놓지 않겠다'는 김 지사의 말을 되새기며 언젠가 어떤 방법으로든 실체적 진실이 분명히 밝혀질 날이 올 것이라고 믿는다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr