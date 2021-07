윤희숙 "이재명, 기본소득 씹어먹고 있어…공무원 수 증가는 문제"

[아시아경제 금보령 기자] 야권 대선주자인 윤희숙 국민의힘 의원이 이재명 경기도지사를 향해 '기본소득을 씹어먹고 있다'며 비판했다. 이와 함께 현 정권에서 공무원 수가 크게 늘어난 부분을 문제점으로 꼬집었다.

윤 의원은 21일 당내 초선의원 모임인 '명불허전 보수다' 강연에서 여권 대선주자인 이 지사에 대해 "이재명씨가 기본소득을 자기가 씹어먹고 있다"며 "그게 말이 안 되는 내용이기 때문에 그렇다"고 밝혔다. 윤 의원은 강연 도중 이 지사의 직함을 생략한 채 '이재명씨'라고 불렀다.

윤 의원은 "지난해 총선에서 (국민의힘이) 참패하고 모였을 때, 우리뿐 아니라 당 밖의 보수논객도 총선에서 참패한 건 돈싸움에서 밀렸기 때문이라고 했다"며 "바깥 논객들도 고집부리지 말고 이재명씨가 말하는 기본소득 먼저 많이 하라고 했는데 1년 지난 다음 돌아보면 어떤가"라고 반문했다.

이어 그는 "문제는 우리는 돈이 없는 당이다. 곳간 열쇠를 쥐고 있지 않다"며 "돈주기 싸움하는 순간 100% 지는 게임"이라고 설명했다.

윤 의원은 또 '작은 정부론'을 언급하며 현 정부에서 공무원 수가 늘어난 부분이 문제라고 꼬집었다. 그는 "더 하는 기능이 없는데 늘었으니 지탄 받아 마땅하다고 생각한다. 공무원이 늘어나면 돈을 낭비하는 것뿐만 아니라 쓸데없는 일을 만든다"며 "요즘 작은 정부론 얘기가 나오는데 그 논지는 우리(국민의힘)가 도발적으로 꺼낸 부분이 있다. 그걸 경선 과정에서 잘 전달해야 하는 부분이 남아 있다"고 말했다.

그러면서 윤 의원은 "공무원 수가 늘어나고 정부 사이즈가 늘어나면 시장을 간섭하고 옥죄는 역할을 한다"며 "정부가 자기 일을 잘하는 정부가 되어야 한다. 전체 사이즈가 늘고 부처 수가 중요한 게 아니다"라고 강조했다.

