GH, 보호종료아동 보금자리 지원 모금사업 펼친다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 초록우산어린이재단과 손잡고 보호종료아동의 보금자리 마련을 위한 모금 캠페인을 펼친다.

GH는 이달 31일까지 네이버 해피빈의 '보호종료아동의 꿈을 펼칠 첫 보금자리 응원' 모금함 기부 캠페인를 진행한다고 21일 밝혔다.

보호종료아동은 만18세가 돼 아동양육시설, 위탁가정, 청소년 쉼터 등의 보호시설에서 퇴소해 공식 독립해야 하는 아동이다. 보호종료아동은 매년 2500~2700명에 이른다.

GH는 올해 모금된 기부금을 보호종료아동의 주거안정을 위해 보증금 지원사업(1인당 300만원 후원)등으로 사용한다. GH는 총 3000만원을 기부했다.

이헌욱 GH사장은 "보호종료아동 자립시 가장 필요한 것은 안정된 주거환경"이라며 "이번 기부캠페인을 통해 보호종료아동의 사회 첫 발걸음이 홀로서기가 아닌 함께 서기가 될 수 있기를 기대한다"고 전했다.

해당 모금함 기부 캠페인은 이달 31일까지 진행된다. 보호종료아동에 대한 지원은 네이버 해피빈 또는 공사 홈페이지를 통해 할 수 있다.

GH는 지난 4월부터 경기도와 함께 정부지원을 받지 못하는 보호종료아동을 대상으로 청년매입임대주택 26호, 전세임대주택 55호, 행복주택 22호 등 총 103호를 우선지원키로 했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr