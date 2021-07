쉐보레, 능률협회 판매 및 AS 부문 '최우수 1위 브랜드'

[아시아경제 이창환 기자] 쉐보레(Chevrolet)는 한국능률협회컨설팅이 주관한 ‘2021 한국산업 서비스 품질지수(KSQI: Korean Service Quality Index)’ 국산자동차판매점 및 애프터서비스(AS) 부문에서 1위를 달성했다고 21일 밝혔다.

쉐보레는 국산자동차판매점 부문에서 9년 연속 서비스품질 1위 기업으로 인정받았다. AS 부문에서도 지난해에 이어 3년 연속 우수 기업으로 선정됐다.

맞이인사, 복장·용모, 친절성, 적극성, 고객배려, 배웅인사등 11개 평가 항목에서 국산자동차판매점 및 AS 부문 각각 총 96점과 91.8점을 기록하는 등 우수한 성적을 거뒀다고 회사 측은 강조했다.

카허 카젬 한국지엠 사장은 “쉐보레가 공신력 있는 판매 및 서비스 조사에서 다년간 최우수 1위 기업으로 인정받은 것은 매우 자랑스러운 성과”라며 “앞으로도 ‘평생고객 창출’이라는 목표 아래 지속적인 판매 응대 및 서비스 품질 향상을 통해 고객 만족도를 높이고 꾸준히 사랑받는 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.

한편 쉐보레는 고품질 서비스를 제공하기 위해 고객 접점 직원 및 카매니저를 대상으로 체계적인 교육 프로그램을 시행하고 있다. 올해에는 장기화되고 있는 코로나19 상황을 감안해 온라인을 활용한 교육 프로그램을 개발, 운영하고 있다.

