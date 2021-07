서울시, 자동차공업사 위험물 저장·취급 실태 불시단속…139개 업체 적발

최근 5년 자동차공업사 화재 총 77건 중 위험물 관련 21건

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 자동차공업사 내 위험물 저장·취급 실태를 불시단속해 139개소에서 147건의 위법사항을 적발했다고 21일 밝혔다.

소방재난본부에 따르면 최근 5년간 서울시 자동차공업사에서 발생한 화재는 77건이었다. 그 중 도장작업 등 위험물이 직접적 원인이 된 화재가 9건이며 위험물에 의해 확대된 화재도 12건이 발생해 위험물 관련 화재가 자동차공업사에서 발생한 전체 화재의 27.3%를 차지했다.

실제로 2019년 10월 송파구의 한 자동차공업사에서 자동차 도색작업 중 확산된 유증기로 화재가 발생해 관할 소방서의 소방력이 총동원되고도 1시간이 경과해 화재가 진화된 사례가 있었다.

이러한 위험성을 고려햐 소방재난본부는 지난 5월 17일부터 6월 25일까지 서울시에 등록된 자동차공업사 358개소에 대해 불시 위험물 저장·취급실태 검사를 실시했다.

해당 업체들을 단속한 결과 139개소의 업체에서 147건의 위법사항을 적발했다. 주요 위반 사례로는 서울시 위험물안전관리 조례 소량위험물 저장·취급장소의 시설기준 위반이 가장 많았고 이밖에 위험물 운반용기 표시 위반, 주변 가연물 적치, 표지판 기재사항 불량, 소화기 충압 불량 등이었다.

최태영 서울소방재난본부장은 “위험물은 소량이어도 대형화재로 이어질 수 있는 만큼 철저한 관리가 필요하다”며 “앞으로도 지속적인 단속 등을 통해 위험물 안전관리 실태를 개선해 나가겠다”고 말했다.

