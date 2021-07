'결사곡2' 부배 "재벌 2세役, 매일 새벽 운동하며 관리"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 부배가 탁월한 비주얼로 주목받고 있다.

부배는 TV CHOSUN 주말미니시리즈 '결혼작사 이혼작곡2'(이하 '결사곡2')에서 SF전자 기획조정실장이자 재벌 2세인 서동마 역으로 매회 시청자의 큰 관심을 받고 있다.

특히 시즌2 첫 회부터 이복형 서반(문성호 분)과 호텔 수영장 장면을 소화하며 한 차례 시선을 강탈하더니, 지난 11회 방송에서 또 다시 수영장 장면을 통해 탄탄한 상체를 공개해 많은 이의 이목을 집중케했다. 이같은 몸매는 오랜 시간 누적된 철저한 자기 관리의 결과물이라고.

이같은 관심에 부배는 "매일 새벽, 단 하루도 빠뜨리지 않고 운동을 해오고 있다. 촬영이 있는 날도 예외는 아니다"라고 말하며 "이번 작품처럼 탈의 장면이 있으면 일주일에서 10일 정도 타이트하게 다이어트에 돌입하면 괜찮은 몸 컨디션이 나온다"라고 전했다.

극중 뮤지컬 배우 남가빈(임혜영 분)의 전 남자친구라는 사실이 드러났고, 라디오 DJ인 부혜령(이가령 분)의 호감까지 사로잡은 그가 이미 복잡하게 얽힌 여러 남녀 관계의 한복판에서 어떠한 변수로 작용하게 될 지 모두의 관심이 쏠릴 전망이다.

한편, TV CHOSUN '결사곡2'는 매주 토, 일요일 오후 9시 방송된다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr