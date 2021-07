이준석 대표 공약 좌초 위기…'공직자 자격시험' 내부 반발

[아시아경제 나주석 기자] 위해 ‘공직후보자 역량강화 TF’를 설치했지만 내부 반발이 여전해 제도 시행조차 가늠하기 어려운 상황이다.

공직자 자격시험 도입의 문제점을 제기해온 김재원 국민의힘 최고위원은 20일 라디오에 나와 "어제(19일) 최고위원회의에서 공직후보자 자격시험 TF’ 설치에 대해 최고위원 거의 전원이 반대 의사를 표했다"고 전했다.

이 같은 반대 의견에 따라 이 대표는 TF 명칭도 본래 ‘자격시험 TF’에서 ‘역량강화 TF’로 바꿔야 했다. 아울러 적용 대상도 애초 지방선거 출마자로 한정하는 게 이 대표 생각이었지만, 내용을 자격시험에서 역량강화로 바꾸고 적용 대상도 대통령·국회의원 후보 등 모든 공직후보자로 넓히도록 내용을 수정했다. 이 대표는 내부 반발을 의식해 "응시만 하면 대다수가 통과할 수 있는 시험"이라고 해명했는데, 이 또한 비판 대상이 됐다.

김 최고위원은 "누구나 다 통과하는 시험이라면 굳이 볼 이유가 없다"고 했다. 공직자 자격시험 등 당내 인사 제도 개혁은 이 대표가 송영길 더불어민주당 대표와 전 국민 재난지원금 지급에 합의한 일과 더해져 신임 대표의 리더십 안착에 악재로 작용하는 모양새다.

