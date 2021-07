신한銀, 배우 이상이와 '급여클럽' 新 광고 선봬

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 프로젝트 그룹 'MSG워너비'로 큰 사랑을 받고 있는 배우 이상이와 함께 '급여클럽'의 신규 광고를 론칭했다고 20일 밝혔다.

급여클럽은 급여의 범위를 직장인의 월급뿐 아니라 연금, 용돈, 생활비 등 다양한 소득까지 급여로 인정해 고객이 받을 수 있는 급여이체 거래의 혜택을 넓힌 디지털 멤버십 서비스다.

급여클럽에 가입하고 매월 50만원 이상의 소득을 신한은행 계좌로 받는 고객에게 타행이체 수수료 면제, 신한은행 ATM 인출 및 이체 수수료 면제 등 급여거래 혜택과 함께 최고 200만 마이신한포인트를 받을 수 있는 응모권인 월급봉투를 제공한다.

신한은행 관계자는 "소득이 있는 고객을 위해 혜택을 아끼지 않는 멤버십 급여클럽을 더 많은 고객에게 알리기 위해 이번 광고를 기획했다"며 "최근 고객 중심으로 리뉴얼해 오픈 한 만큼 고객이 편리하게 혜택을 누릴 수 있도록 디지털 멤버십을 강화하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr