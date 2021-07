쏘카 2분기 카셰어링 매출 34% 증가

[아시아경제 부애리 기자] 쏘카가 지난 2분기 차량공유(카셰어링) 매출이 전년 대비 34% 증가했다고 20일 밝혔다.

같은 기간 쏘카 이용자들의 카셰어링 서비스 이용시간은 36% 늘었다.

1~36개월까지 이용자가 원하는 기간만큼 월단위로 계약하는 '쏘카플랜'의 이용자도 빠르게 늘었다.

쏘카플랜은 2019년 10월 출시 이후 지난해말까지 15개월동안 4000건의 누적계약을 기록한 뒤 올 상반기에만 3000건의 신규계약을 진행했다. 쏘카플랜 이용자의 3분의1은 계약을 연장하며 지속적으로 차량을 이용하고 있다. 쏘카는 플랜 서비스 지역도 수도권에서 올 들어 부산, 창원, 대구, 경북 등으로 확대했다.

쏘카는 코로나19로 인해 방역, 거리두기 등에서 상대적으로 안전한 이동수단인 카셰어링에 대한 수요 증가로 이어지고 있다고 분석했다. 쏘카는 수요 증대에 힘입어 지난해 1만2000대였던 운영차량을 올 3분기 1만8000대까지 확대할 계획이다.

지난해 국내 모빌리티 기업으로는 최초로 유니콘 기업(기업가치가 1조원 이상인 비상장 벤처)에 오른 쏘카는 고객이 원하는 장소로 차랑을 탁송하는 ‘부름’ 서비스 확대, 신차 플랜 서비스 등 이용자 중심의 상품 개발과 협력 확대에 주력할 예정이다. 쏘카는 내년 기업공개(IPO)를 목표로 준비 중이다.

박재욱 쏘카 대표는 "이동이 꼭 필요한 이용자들을 위해 차량 방역 강화, 차량안전에 대한 투자 확대는 물론 이용자 중심의 상품출시 등으로 카셰어링 사업이 크게 성장했다"며 "안전하고 편리한 이동을 원하는 고객들에게 최고의 서비스를 제공하며 성장해나가겠다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr