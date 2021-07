국제유가, OPEC+ 감산완화에 델타변이 공포 겹쳐 7.5%↓...70달러선 붕괴

WTI 한달만에 70달러선 아래...66달러까지 밀려

델타변이 공포에 여행수요, 경기회복세 둔화 우려

[아시아경제 이현우 기자] 국제유가가 주요 산유국들간 협의체인 OPEC+의 감산완화 합의소식과 코로나19 델타변이 확산세에 따른 공포심리에 수요감소 우려가 더해지면서 7% 이상 폭락했다. 서부텍사스산원유(WTI)와 북해산 브렌트유 모두 한달여만에 처음으로 70달러선이 무너졌다.

19일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI 가격은 전장보다 7.51% 급락한 배럴당 66.42달러에 거래를 마쳤다. 이날 하락률은 지난해 9월8일 이후 10개월여만에 최대폭을 기록했다. WTI 가격은 지난 6월9일 이후 한달여만에 배럴당 70달러선이 무너졌다. 런던 ICE선물거래소의 북해산 브렌트유도 전날보다 6.75% 하락한 배럴당 68.82달러를 기록했다. 이는 지난 5월24일 이후 최저치로 일일 낙폭으로는 지난 3월 이후 최대폭을 기록했다.

이날 국제유가는 OPEC+ 석유장관회의서 주요 산유국들이 감산완화 합의에 성공했다는 소식에 하락세로 출발했다. OPEC+ 산유국들은 오는 8월부터 매달 하루 40만배럴씩 추가적인 감산 완화에 들어가기로 하면서 공급 확대가 예상됐고, 기존 시장 불안요인이던 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 분쟁을 매듭지었다는 소식이 유가를 떨어뜨렸다.

이후 코로나19 델타변이에 따른 석유수요 감소 우려가 더해지면서 낙폭이 커졌다. 특히 이날 미 질병통제예방센터(CDC) 최근 일주일간 미국 내 코로나19 신규확진자가 평균 3만명대에 이르렀다고 발표하면서 투자심리가 얼어붙었다. 최근 미국 내 휴가철 여행객 급증과 함께 강세를 보였던 유나이티드항공과 델타항공, 아메리칸 에어라인 등 항공주들이 일제히 급락하면서 국제유가도 수요감소 우려에 직격탄을 맞았다.

DTN인베스트먼트의 트로이 빈센트 애널리스트는 마켓워치에 "델타변이의 확산으로 인해 유가를 끌어내리지 않으면서 증산에 나서려는 OPEC의 노력이 타격을 입고 있을 뿐만 아니라 매크로 거래도 유가를 지지하지 못하고 있다"고 말했다. 이어 "달러 강세와 중국과 전 세계 경제의 성장 둔화 우려, OPEC+ 산유국들의 증산 소식 등으로 유가가 하락 압력을 받고 있다"고 설명했다.

