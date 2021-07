文대통령 "김홍빈 히말라야 등반 성공, 국민의 자랑"

히말라야 8000m급 봉우리 완등한 세계 최초 장애인

文 "우리 국민도 믿고 의지하며 코로나 극복할 것"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 19일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "김홍빈 대장의 브로드피크 등반 성공을 축하한다. 함께 역경을 극복한 대원들과, 등반 과정을 카메라에 담은 KBS 촬영팀도 정말 수고 많으셨다. 코로나로 지친 국민들에게 또 하나의 자랑과 희망을 주셨다"고 말했다.

문 대통령은 "김홍빈 대장은 과거 매킨리 등반 도중 조난사고로 열 손가락을 모두 잃었지만, 오히려 그때부터 새로운 도전을 시작했다. 이번 브로드피크 등반으로 8000m가 넘는 히말라야 14봉우리를 모두 등정한 세계 최초 장애인으로 이름을 남기게 됐다"고 설명했다.

문 대통령은 "어떻게 피켈을 잡고, 로프를 붙잡을 수 있었는지 궁금하지만, 장애를 이겨낸 성취여서 더욱 빛난다. 전 세계 장애인들에게도 큰 용기와 자신감을 주었을 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "어제 정상 등반을 축하하고 싶었지만, 하산 중에 연락이 두절되었다는 전언에 걱정이 컸다. 이탈리아 등반대의 도움으로 캠프에 잘 도착했다고 하니 마음이 놓인다"면서 "우리 국민들도 브로드피크 원정대처럼 서로 믿고 의지하며 코로나를 극복할 것이다. 매우 자랑스럽다. 대원들과 건강한 모습으로 돌아오길 바란다"고 당부했다.

