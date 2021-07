백신 딜레마…"선진국이 거부하는 백신, 개도국은 없어서 못 맞는다"

[아시아경제 김초영 기자] 선진국과 개발도상국 모두 백신 접종 부진이 코로나19 대응에 큰 걸림돌이 되고 있는 가운데 새로운 백신 보급전략이 필요하다는 연구 결과가 나왔다.

미국 예일대 세계보건연구소가 이끄는 국제 공동연구팀은 19일 '네이처 메디신(Nature Medicine)'에서 부유한 국가에서는 대체로 코로나19 백신에 대한 거부감이 높고 가난한 나라일수록 코로나19 백신에 대한 수용적인 태도가 높은 것으로 나타났다며 이를 고려한 백신 보급전략이 필요하다고 밝혔다.

연구팀은 우간다와 인도, 파키스탄, 콜롬비아 등 아프리카·아시아 저소득·중간소득(LMIC) 13개국에서 2만여명을 대상으로 코로나19 백신에 대한 거부감과 수용성을 조사하고, 이를 백신 개발 선도국에 속하는 미국·러시아와 비교했다.

그 결과 코로나19 백신 접종 의향이 있다는 응답은 개발도상국이 평균 80.3%에 달했으나 미국은 64.6%, 러시아는 30.4%에 불과한 것으로 나타났다. 개발도상국 응답자 가운데 코로나19 백신을 맞겠다고 답한 이들은 그 이유로 91%가 '코로나19 예방 효과'를 들었고, 백신 접종을 거부하는 이유는 '부작용 우려'가 44%로 가장 많았다.

미국은 허위 정보 확산으로 접종률이 정체기에 빠지며 미접종자가 많은 지역을 중심으로 감염이 급격히 확산하는 국면을 맞고 있다. 바이든 미국 대통령은 지난 16일 "미접종자 사이에 감염이 확산하고 있다"며 "소셜미디어 플랫폼들이 사람들을 죽이고 있다"고 언급한 바 있다.

선진국은 백신 거부감이 접종 확대에 문제가 되고 있지만, 개발도상국의 경우 백신 접종 의향은 높은 반면 공급이 부족해 접종할 수 없는 상황이 벌어지고 있는 것이다.

연구팀은 "코로나19 백신 공급이 고소득 국가 쪽으로 심하게 기울어져 있다"며 "개도국의 백신 수용성이 높음을 보여주는 이 연구는 이들 국가에 백신을 우선 공급하는 게 전 세계적으로 집단 면역을 달성하고 새 변이가 등장하는 것을 막는 데 효과적일 수 있음을 시사한다"고 전했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr