한일 정상회담 결국 무산…靑 "文, 방일 않기로"(종합)

"양측 간 협의 이해의 접근 있었지만, 제반 상황 종합적으로 고려해 결정"

[아시아경제 이지은 기자] 도쿄올림픽을 계기로 한 문재인 대통령의 방일이 무산됐다. 방일을 계기로 이뤄질 것으로 예상됐던 한일정상회담 역시 열리지 않을 전망이다.

박수현 청와대 국민소통수석은 19일 "문 대통령은 도쿄올림픽 계기 방일을 하지 않기로 결정했다"며 이같이 밝혔다.

박 수석은 "한일 양국 정부는 도쿄올림픽 계기 한일정상회담 개최 가능성을 염두에 두고, 양국 간 역사 현안에 대한 진전과 미래지향적 협력 방향에 대해 의미있는 협의를 나누었다"며 그간의 논의 정황을 밝혔다.

이어 "양측 간 협의는 우호적인 분위기에서 진행되어 상당한 이해의 접근은 있었지만, 정상회담의 성과로 삼기에는 여전히 미흡하다"며 "그 밖의 제반 상황을 종합적으로 고려하여 이와 같이 결정했다"고 이유를 밝혔다.

청와대가 당초 방일의 조건으로 내걸었던 '성과 있는 정상회담'이 이뤄지지 않은 것은 물론, 막판에 소마 일본대사관 공사의 '막말' 논란까지 일어난 데 따른 것으로 보인다.

박 수석은 이날 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 일본 정부가 해당 인사에 대한 공식 징계방침을 발표해야 한다고 조건을 달았지만, 일본 정부는 정부 대변인격인 가토 가쓰노부 관방장관이 유감을 표명하는 데 그쳤다.

이에 따라 우리 측에서도 방일 및 한일정상회담을 진행할 실익이 없다고 판단, 방일을 하지 않기로 최종 결론을 내렸을 가능성이 크다.

청와대는 "도쿄올림픽은 세계인의 평화 축제인 만큼, 일본이 올림픽을 안전하고 성공적으로 개최하기를 희망한다"며 "우리 선수단도 여러 가지 어려운 여건이지만 그간 쌓아온 실력을 아낌없이 발휘하여 선전하고 건강하게 귀국하기를 기대한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr