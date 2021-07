[아시아경제 임혜선 기자] 19일 오후 서울에는 많은 비가 내리면서 도로 곳곳이 통제됐다.

서울지방경찰청 종합교통정보센터에 따르면 이날 오후 3시 15분 사천교 하부도로 양방향 구간에서 차량 통행이 이뤄지지 않고 있다. 오후 2시 50분께 서울 서대문구 불광천의 수위가 상승하면서 증산교 하부도로 양방향 구간이 통제됐다.

앞서 오후 2시께부터는 서울 종로구 청계천의 수위도 상승하면서 청계광장에서 황학교 방향의 보행자 통행도 전면 통제됐다

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr