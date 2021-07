홍준표, 사법고시 부활·대학 수시 폐지 공약

"제도가 불공평한데 공정 외치는 건 눈 가리고 아웅하는 것"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 19일 사법고시 등을 부활시키겠다고 약속했다.

홍 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "로스쿨, 의전원, 국립 외교원 등 음서제도를 폐지하고 사법시험, 행정고시, 외무고시도 부활하여 개천에서도 용이 나는 사회를 만들어야 한다"고 밝혔다.

그는 "서민 자식들이 계층 간 도약을 할 수 있도록 희망의 사다리를 마련해 주는 것이 국가의 의무"라고 밝혔다.

대입제도와 관련해서도 "공정한 제도 아래서 실력으로 클 수 있도록 하기 위해서는 대입시 제도부터 혁파 해야 한다"며 "입학 사정관제도, 수시를 철폐하고 오로지 정시로만 입학할 수 있게 해야 한다. 정시 출제도 EBS 교재에서 70% 이상 출제하도록 하여 서민 자제들이 공부만 열심히 하면 원하는 대학에 갈 수 있도록 하여 스펙사회를 실력 사회로 전환해야 한다"고 말했다.

홍 의원은 "서민 자제들에 대해서는 초·중·고 학자금 지원을 해 주고 부모 소득에 따라 대학 등록금, 수업료도 차등으로 책정해야 한다"며 "서민 복지의 핵심은 현금 나누어 주기가 아니고 서민들이 계층 상승을 할 수 있는 토대를 마련해 주는 것이 핵심"이라고 강조했다.

이어 "제도를 불공정하게 만들어 놓고 공정을 외치는 것은 눈 가리고 아웅 하는 짓이나 다름없다"고 덧붙였다.

