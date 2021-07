[포토]류경기 중랑구청장 백신 1차 접종 고3· 교직원에 감사 표시

미스트롯 출신 가수 ‘두리’ 성북구 어르신 위해 마스크 2만5000장 후원



류경기 중랑구청장 백신 1차 접종 준비하는 고등학교 3학년 및 교직원에게 감사의 뜻 전해

[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 19일부터 21일까지 3일간 백신 1차 접종을 진행하는 고등학교 3학년 및 교직원에게 감사의 뜻을 표했다.

접종대상자는 지역 내 고등학교 10개소 및 대안학교 4개소의 고3 재학생·교직원 2962명이다.

접종은 제1센터(중랑문화체육관)와 제2센터(중랑구청) 2곳에서 화이자 백신으로 진행되며, 2차 접종은 3주 뒤인 8월9~11일 순차적으로 시행된다.

이번 백신접종은 대입 수시모집과 대학수학능력시험을 앞둔 고3 수험생의 불편을 최소화하기 위해 학교 및 반별로 순차 진행한다.

한 개반 당 30분 간격으로 순서를 배치하는 등 체계적인 시스템으로 대기시간을 대폭 줄였다. 또 백신접종대상은 지역 내 고등학교 뿐 아니라 고드림학교 등 대안학교도 포함돼 있다.

류경기 중랑구청장은 “2022년 대학수학능력시험을 앞두고 고3 수험생의 백신 접종을 차질없이 추진하겠다”며 “3분기 백신접종에 박차를 가해 구민 모두의 안전과 생명을 지키는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

미스트롯 출신 가수 ‘두리’가 성북구(구청장 이승로) 어르신을 위해 마스크 2만5000장을 후원했다.

지난 15일 성북구 소재 삼선실버복지센터(센터장 나은미)를 방문한 가수 두리는 “코로나19 4차 대유행으로 모두의 건강의 위협받고 있는 시기에 특히 면역력이 약한 어르신들이 걱정돼 마스크를 후원하게 됐다”고 밝혔다.

두리는 이번 마스크 기부 이외도 삼선실버복지센터가 진행하는 어버이날 행사 등 어르신을 위한 행사에 지속적으로 참여, 재능기부를 펼쳐왔다.

2019년6월 개관한 성북구 삼선실버복지센터 지역 어르신의 건강한 노후복지증진을 위하고 적절한 서비스를 제공하여 즐겁고 보람되는 생활을 영위할 수 있도록 다양한 여가복지서비스를 제공하고 있다.

특히 노현태(거리의시인, 래퍼) 강사가 진행하는 ‘삼선다방 DJ’는 추억의 사연을 익살스런 화법으로 전달해 어르신들에게 매우 인기가 높다. 코로나19 상황에 따라 비대면 온라인으로 진행하고 있는데 영상이 올라오기만을 손꼽아 기다리는 어르신 마니아가 상당하다는 후문이다.

미스트롯 출신 가수 두리의 마스크 2만5000장 후원에 대해 이승로 성북구청장은 “어르신을 위한 행사 현장에서 재능기부를 하는 모습을 많이 목격했는데, 어려운 시기에 마스크 나눔까지 실천해 주셔서 감사드린다”면서 “성북구도 코로나19 취약계층인 어르신들의 건강을 지키기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

