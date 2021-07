최고의 품질, 합리적인 가격 '이삭 버거' 오랜 연구 끝에 신사역 키친 오픈한다

이삭토스트을 운영하는 ㈜이삭(대표 김하경)이 19일 새로운 수제버거 전문 브랜드 ‘이삭버거’의 첫 번째 신사역 키친을 오픈한다고 밝혔다.

㈜이삭이 19년간 이삭토스트를 운영하며 쌓아온 노하우를 토대로 오랜 시간의 연구개발 끝에 런칭하는 이삭버거는 최고의 품질의 수제버거를 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 수제버거 전문 브랜드이다.

이삭버거는 일반 햄버거 빵이 아닌 브리오슈번과 100% 순쇠고기와 신선한 양파를 그릴 위에 함께 올려 만든 어니언 스매쉬드 방식의 비프 패티를 주문과 동시에 그릴에서 즉석으로 제조하는 방식을 채택해 버거의 맛을 더욱 극대화했다.

19일 오픈하는 신사역 키친을 시작으로 미국 오클라호마의 전통 조리방식을 그대로 구현한 총 12가지 메뉴를 만나볼 수 있다. 대표메뉴인 ‘이삭 시그니처 버거’는 육즙을 머금은 쇠고기 어니언 패티에 바삭한 베이컨과 신선한 양배추와 토마토, 은은한 스모크향의 특제소스가 더해져 품질에 집중한 특별한 일상식을 선보인다.

특히 버거의 맛에서 가장 중요한 소스는 역시 특제소스를 통해 소스개발의 전문성을 증명한 기업의 면모를 살려 메뉴별 직접 개발한 특제 소스가 더해진다.

이삭버거 관계자는 “이삭버거는 준비기간이 긴 만큼 최고의 품질을 자랑하는 수제버거 브랜드라고 자신 있게 소개할 수 있다.”라며 “정성스럽게 만든 이삭만의 홈메이드 버거로 모든 고객들에게 경험을 수준 높은 식 경험을 전달할 것을 약속한다”고 말했다.

신사역 근처에 위치한 이삭버거의 첫 번째 키친은 19일 그랜드 오픈을 앞두고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr