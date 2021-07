'원산폭격' 인증까지…SNS서 확산되는 조국 턱걸이 응원전

[아시아경제 황수미 기자] 조국 전 법무부 장관의 지지자들이 '턱걸이 영상'을 잇따라 올리며 응원전을 펼치고 있는 가운데 한 현직 교수가 원산폭격(머리를 땅에 박는 가혹행위) 인증 동영상까지 올렸다.

17일 부산 모 대학교 교수는 자신의 페이스북에 "존경하고 사랑하는 동지 조국 교수에게 연대의 뜻과 참회의 마음을 담아 원산폭격을 올린다"라는 글과 함께 영상을 올렸다. 이 영상에는 스스로 원산폭격 자세를 취하고 있는 장면이 담겼다.

앞서 조 전 장관이 아내 정경심 동양대 교수의 구속 재판 도중 자신의 '턱걸이 영상'을 공개하자 보수 야권이 이를 일제히 비판한 바 있다.

이에 지지자들은 "조 전 장관은 턱걸이할 자유도 없느냐"라며 본인들의 턱걸이 영상을 올리는 방식으로 응원전을 펼쳐왔다. 또한 조 전 장관은 지지자들의 응원 동영상을 하나하나 본인의 페이스북에 다시 공유하며 이들을 격려했다.

아울러 조 전 장관은 자신의 '턱걸이 영상'을 두고 비판이 이어지자 지난 16일 페이스북에서 "야권 인사들이 온갖 트집을 잡는다"며 "'재판받는 중에 턱걸이', '턱걸이 자세가 잘못 되었다' 등등. 숨을 쉬면 숨쉰다고 떠들 자들"이라고 적었다.

이어 "많은 페친(페이스북 친구)들이 멋진 턱걸이 영상을 올려주었다. 감사하다"며 "정신적 육체적으로 어려운 시간, 나는 운동으로 이겨내고자 한다. 트집 잡는 입놀림에 바쁜 자들은 그럴 시간에 턱걸이 운동이나 하라고 말하고 싶다"고 했다.

조 전 장관 지지자들은 최근 턱걸이 영상뿐만 아니라 '자녀를 등에 태우고 팔굽혀 펴기', '요가 까마귀 자세', '조국 응원 문구를 등에 붙이고 훌라후프' 등 다양한 영상을 올리고 있다.

