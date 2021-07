[아시아경제 이창환 기자] 르노삼성자동차가 차량용 반도체 수급난으로 이틀간 부산공장 가동을 중단한다.

18일 관련 업계에 따르면 르노삼성차는 반도체 부품 공급 부족으로 19일과 20일 이틀간 부산 공장의 가동을 중단하기로 했다.

르노삼성차가 반도체 부족으로 공장 문을 닫는 것은 올해 들어 이번이 처음이다.

회사 측은 르노그룹의 적극적인 반도체 부품 공급 지원으로 상반기에는 차질 없이 차량 생산이 가능했으나 세계적인 반도체 부품 공급 부족 상황이 장기화하며 불가피하게 셧다운하게 됐다고 설명했다.

실적 악화로 어려움을 겪고 있는 르노삼성차는 현재 서바이벌 플랜을 가동 중으로 소형 스포츠유틸리티차(SUV)인 XM3의 유럽 수출에 집중하고 있다.

