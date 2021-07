일본 외교 당국자 망언에 한일관계 더욱 악화

[아시아경제 유인호 기자] 일본 외교 당국자의 문재인 대통령에 대한 망언에 대한 정부의 대응이 소극적이라는 지적이 나온다.

도쿄올림픽 계기 문 대통령의 방일과 한일 정상회담 개최에 대한 부정적인 여론도 형성되고 있는 분위기여서 보다 강도 높은 대응이 필요하다는 것이다.

이번 망언 사태는 소마 히로히사 주한일본대사관 총괄공사가 최근 국내 언론사와 만난 자리에서 “일본 정부는 한일문제에 신경 쓸 여유가 없다. 문 대통령 혼자서만 신경전을 벌이고 있다”며 “문 대통령이 '마스터베이션'(자위행위)을 하고 있다”는 등의 발언을 한 것으로 보도됐다.

이에 대해 소마 공사는 '마스터베이션' 발언을 한 사실을 인정하면서도 “문 대통령에 대한 발언은 아니었다”고 해명했다고 아이보시 고이치 주한대사가 전했다.

하지만 국내 정관계는 물론 여론도 부정적인 것으로 전해진다. 최종건 외교부 제1차관이 17일 오전 아이보시 대사를 외교부로 불러들여 소마 대사 발언에 대해 항의하고, 재발 방지를 위한 “가시적이고 응당한 조치”를 요구한 것도 이런 이유에서다.

그러나 일본 측이 이번 소마 공사 발언 논란과 관련해 당장 우리 측이 요구한 '가시적 조치'를 취할 가능성은 그리 크지 않다는 관측이 많다.

소마 공사가 취재진 앞에서 해당 발언을 하긴 했지만 '공식적'인 자리가 아니었고, 특히 현장에서 곧바로 "부적절한 발언이었다"며 사과·철회했단 입장을 밝히고 있단 이유에서다.

우리 정부 역시 아이보시 대사 초치 이상의 조치를 취할 가능성도 높지 않다. 우리 정부는 일본 정부의 조치를 지켜보겠다는 입장만 밝히고 있다.

이에 문 대통령이 도쿄 올림픽 개막식 참석과 함께 이를 계기로 한 한일 정상회담 개최 명분과 가능성도 약해졌다는 관측이 나온다.

신범철 경제사회연구원 외교안보센터장은 “문 대통령 방일에 부정적인 악재가 생겼다”며 “일본 정부에 성의 있는 조치를 적극 요구해야 하는 상황”이라고 말했다.

전문가들은 한일 관계가 더욱 악화될 것이란 전망이다.

한일관계는 현 정부 출범 이후 우리 측이 2015년 '한일위안부합의'와 관련해 '합의과정에 일본군 위안부 피해자의 요구가 반영되지 않았다'며 사실상 합의를 원점으로 되돌린 것을 시작으로 문 대통령 임기 내내 악화일로를 걸어왔다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr