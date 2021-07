개미의 ETF 순매수 베팅 "미국은 상승·장투…한국은 하락·단투"

[아시아경제 이선애 기자] 개인 투자자들이 미국 증시에서는 상승, 한국 증시에서는 하락 베팅을 한 것으로 나타났다. 특히 미국 증시는 지수 성장에 대한 믿음으로 장기 투자하는 반면 한국 증시는 헤지(위험 회피) 수단으로 단기 투자하는 경향이 짙다.

18일 한국예탁결제원과 한국거래소 등에 따르면 올해 들어 지난 16일까지 국내 투자자는 해외 증시에 상장된 ETF 중 'SPDR S&P500 ETF'(티커 SPY)를 가장 많이 순매수했다. 순매수 금액은 2억9109만달러(3317억원)였다. 이에 반해 올해 국내 지수 관련 ETF 중에서는 'KODEX 200선물인버스2X' ETF를 가장 많이 순매수했다. 순매수 규모는 6010억원으로 국내 증시에 상장된 전체 ETF 가운데 'TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE'(6647억원) 다음으로 많았다.

SPY ETF는 S&P500 지수를 따라가는 ETF다. 반면 'KODEX 200선물인버스2X'는 코스피200 선물지수의 하루 등락률을 역방향으로 2배 추종하는 일명 '곱버스' ETF다. 이렇게 투자하는 지수의 방향성이 엇갈린 것은 개인이 국내 지수 ETF와 해외 지수 ETF를 다르게 활용한 결과로 보인다.

먼저 국내 지수 레버리지·인버스 ETF는 주로 단기 투자나 헤지(위험 회피) 수단으로 활용하는 경우가 많다. 실제 개인의 월별 ETF 순매수 현황을 보면 코스피가 강세를 보인 지난달 개인은 'KODEX 200선물인버스2X'를 3149억원 순매수한 반면 'KODEX 레버리지' ETF를 1954억원 순매도했다. 'KODEX 레버리지'는 코스피200 지수의 하루 등락률을 정방향으로 2배 따라간다. 이달 들어 코스피가 약세를 보이자 'KODEX 200선물인버스2X'를 2121억원 순매도하고 'KODEX 레버리지'는 1006억원 순매수했다.

미국 증시의 경우 장기 성장에 대한 믿음으로 지수 ETF를 단기 투자보다는 장기 투자 수단으로 활용한다는 분석이다. 실제 온라인에는 미국 S&P500 ETF를 적립식으로 투자한다는 글을 어렵지 않게 찾을 수 있다. 지난 16일 기준 국내 투자자의 SPY ETF 보유 평가액은 6억5865만달러(7505억원)다.

김후정 유안타증권 연구원은 "미국 증시가 장기 성장을 보여줬기 때문에 그런 게 아닐까 싶다"면서 "ETF뿐만 아니라 다른 해외 펀드 중에서 자금이 많이 들어온 걸 보면 글로벌 테크놀로지 등 미국 관련된 펀드들이 많다"고 설명했다. 그러면서 "우리나라 투자자들이 예전에는 중국·베트남 등 신흥국 주식에 많이 투자했는데 이제는 선진국 중심으로 바뀌었다"며 "장기 투자는 미국 펀드가 선호되는 것 같다"고 부연했다.

